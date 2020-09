Coronavirus : des décisions "difficiles" vont être prises

L'épidémie reprend à une telle vitesse que le professeur Delfraissy a alerté l'Etat sur la nécessité d'agir vite. Emmanuel Macron tient un Conseil de défense vendredi 11 juillet au matin, et de nouvelles restrictions pourraient être décidées au niveau local dans les grandes métropoles, comme la fermeture de bars et de restaurants plus tôt dans la soirée, ou l'interdiction de rassemblements, explique Jeff Wittenberg depuis l'Elysée. Un nouveau confinement "ciblé dans certaines villes, dans certains endroits très localisés" est possible, ajoute notre journaliste.

La sphère privée pointé du doigt

L'exécutif ne prévoit pas de nouvelles "mesures coercitives" pour les personnes fragiles à l'issue du Conseil de défense prévu vendredi. Toutefois, le gouvernement va effectuer un "rappel à l'ordre général pour tout le monde", et un "rappel que c'est dans la sphère privée, entre amis, en famille, que le virus circule le plus", complète Jeff Wittenberg.

