Coronavirus : des chiffres inquiétants ?

Les chiffres sur le Covid-19 en France ne sont pas bons en France. "Il y a eu 2 288 nouveaux cas hier (vendredi 7 aout). En 24 heures à peine, c'est une progression forte qui confirme une tendance (...). Le nombre de cas en métropole a bondi de 33%. Conséquence : le Conseil scientifique a mis en garde. Une reprise incontrôlée de l'épidémie est possible dès l'automne", explique le journaliste Jules Lonchampt, présent sur le plateau du 19/20.

Un relâchement des gestes barrières

Comment expliquer ce rebond ? "La France n'a jamais autant testé la population. Environ 525 000 tests PCR sont pratiqués chaque semaine. Alors, forcément, en testant plus, on identifie plus les personnes malades. Des spécialistes parlent également d'un relâchement des gestes barrières. Résultat : le virus circule dans toute la France", précise le journaliste.

