Coronavirus : des cabinets de médecins rouverts

En Gironde, à Saint-Yzan-de-Soudiac, il aura suffi d’une seule journée pour que des médecins généralistes transforment un cabinet fermé depuis trois ans en centre de soin spécialisé. Les malades atteints du Covid-19 peuvent y aller afin de se faire dépister. David, 24 ans, s’y est rendu après avoir présenté des symptômes. Il raconte : "Je travaille dans un domaine où je peux croiser beaucoup de personnes donc je suis assez content de pouvoir être vite pris en charge et m’éloigner du contact de mes collègues et des clients pendant assez longtemps."

120 patients accueillis par jour

Le matériel est dédié, et ne sort pas du centre de consultation. Il est également nettoyé entre chaque patient, afin d’éviter de transmettre le Covid-19. Le but est d’accueillir jusqu’à 120 malades, afin de soulager les urgences. Le centre ouvrira le week-end s’il faut. De nombreux remplaçants et d’internes en stages sont disponibles afin d’aider. Cinq autres centres seront créés dans les jours qui viennent.







