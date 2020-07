Coronavirus : dépistage massif en Mayenne la semaine prochaine

Alors que de nombreux scientifiques redoutent une deuxième vague de contaminations au Covid-19, les autorités sanitaires tentent de contrôler les nouveaux foyers déclarés sur le territoire. Face à l'augmentation du nombre de malades en Mayenne, tout le département va être testé au Covid-19.

300 000 personnes invitées à se faire dépister

"Les clusters se sont multipliés en Mayenne. On en compte six au total dans le département. Tout d'abord, ce sont les abattoirs qui ont été touchés, puis les Ehpad, mais aussi les écoles. Ici, le virus circule activement. On recense près de 50 cas pour 100 000 habitants. L'Agence régionale de santé veut donc casser la dynamique du virus et lance en collaboration avec la Caisse primaire d'assurance maladie et la préfecture une campagne massive de dépistage. 300 000 personnes sont invitées à se faire dépister", précise le journaliste Antoine Roynier, en duplex depuis Laval, en Mayenne.

