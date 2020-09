Coronavirus : de nouveaux départements en zone rouge

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’attend a une augmentation des cas graves de Covid-19 dans les 15 prochains jours. En effet, 28 départements sont désormais en zone rouge, soit 7 de plus depuis ce week-end. Le passage en zone rouge permettant de prendre des mesures plus restrictives, les commerçants sont aux aguets. À Lille (Nord), la foire aux manèges se déroule cette année masquée. "Dans la mesure ou le site est adapté, (…) on espère que la fête continue", déclare le président du comité d’organisation de la foire, Geoffrey de Voies.

Renforcement des contrôles

À Rouen, en Seine-Maritime, le passage en zone rouge a eu pour conséquence un renforcement des contrôles. "On a des consignes de tourner un peu plus dans le centre-ville, justement parce qu’on sait qu’il y a beaucoup monde, notamment sur les marchés, on fait des petites opérations quotidiennes, même dans les bars", témoigne le brigadier de police Cyril Langlais.

