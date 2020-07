Coronavirus : "De mars à juin, le tourisme breton a perdu environ 1 à 1,2 milliards d'euros", annonce le comité régional du tourisme

Anne Gallo, présidente du comité, espère un allongement de la saison touristique jusqu'au mois d'octobre "mais ça ne rattrapera pas le retard pris en début d'année".

"Il faut se dire que de mars à juin, le tourisme breton a perdu environ 1 à 1,2 milliards d'euros", a indiqué, samedi 18 juillet sur franceinfo, Anne Gallo, présidente du comité régional du tourisme en Bretagne et maire de Saint-Avé (Morbihan), alors que le taux de reproduction du virus repart à la hausse, notamment dans cette région. Selon le ministère de la Santé, le "RO", y est très haut, s'établissant à 2,62. Cela signifie que dix malades du Covid-19 contaminent 26 autres personnes. "Ce qui est important, c'est de réitérer les messages de prévention", a estimé l'élue.

franceinfo : La situation de la circulation du Covid-19 vous inquiète-t-elle alors qu'on est en pleine période estivale ?

Anne Gallo : Non cette situation ne nous inquiète pas, mais nous sommes, avec la région Bretagne et l'Agence régionale de Santé, très mobilisés quotidiennement sur les chiffres du coronavirus en Bretagne. C'est une évolution qui n'est pas forcément favorable mais qui peut revenir en arrière de jour en jour. Ce qui est important, c'est de réitérer les messages de prévention auprès des Bretonnes et des Bretons, auprès des touristes. Il faut impérativement porter le masque. Il faut respecter les gestes barrières et c'est dans ce sens que nous essayons de communiquer.

Redoutez-vous que cette situation puisse inquiéter les touristes que vous attendez cet été ?

La Bretagne est une terre d'espace où il y a peu de densification. C'est une destination privilégiée pour les Françaises et les Français. Nous avons noté des taux de réservation de 65% en juillet et en août. Ce sont les touristes de dernière minute qui pourraient être hésitants mais nous voulons être rassurants.

Il y a des consignes précises sur le port du masque dans les lieux clos et un certain nombre de maires, dont je fais partie, ont pris des arrêtés pour que des citoyens portent des masques sur les marchés où il y a un peu plus de monde.Anne Gallo, maire de Sain-Avéà franceinfo

Les messages passent bien. J'étais cet après-midi en centre-ville de Vannes et je vous confirme qu'un grand nombre de personnes portait des masques. Les protocoles sont présents, il ne faut pas hésiter à les rappeler. Ce qu'il faut c'est de la vigilance et des messages de prévention.

Certains commerçants doivent-ils faire face à des clients récalcitrants qui refusent de porter le masque ?

On a tous des exemples de commerces où le masque est obligatoire et où les clients, lorsqu'on leur demande de porter un masque, ne le prennent pas forcément bien. Il faut continuer d'expliquer que c'est pour les protéger. Ces messages passent relativement bien malgré tout et on fait confiance au sens civique et aux responsabilités des uns et des autres.

Allez-vous pouvoir rattraper un début de saison difficile ?

On ne rattrapera pas un début de saison difficile. Il faut se dire que de mars à juin, le tourisme breton a perdu environ 1 à 1,2 milliards d'euros. Ce ne sera pas rattrapable mais ce qui sera important de faire c'est d'élargir la saison le plus possible. Nous constatons que beaucoup de personnes partent en septembre ou en octobre. Il y a beaucoup d'activités qui vont se développer même en octobre et au mois de novembre. Les professionnels bretons se mobilisent pour essayer d'offrir des services sur le long terme pour essayer d'avoir des retombées économiques plus larges mais ça ne rattrapera pas le retard pris en début d'année.