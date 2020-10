Coronavirus : dans le Doubs, un médecin consulte depuis son balcon

A 75 ans, le Dr René Tuaillon consulte toujours, mais depuis son balcon. Avec la crise du Covid-19, ce médecin généraliste de Montbéliard (Doubs) a pris quelques précautions. "Je fais ça parce que j’ai bientôt 76 ans et que si j’attrape le virus je suis mort. Je tiens à vivre et je tiens à ce que ma famille n’en supporte pas les conséquences", explique René Tuaillon.

Auscultations dehors

"Ce docteur a un certain âge. On se doit de le protéger, de prendre ses distances. Cela ne me dérange pas du tout. C’est original certes, mais j’accepte son choix", témoigne une patiente. 30 à 40 patients par semaine défilent sous son balcon du lundi au jeudi. Les auscultations, s’il y en a, se passent dehors et avec les vêtements. Au cabinet, le docteur ne reçoit que les cas les plus délicats ou les patients trop âgés. Installé depuis 1976, René Tuaillon a réduit son activité, mais il ne s’est jamais arrêté. Au printemps, il consultait 7j/7 et 24h/24 par téléphone et gratuitement.



