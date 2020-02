Coronavirus Covid-19 : quarantaine obligatoire pour toutes les personnes qui arrivent à Pékin

Pour protéger la capitale de l'épidémie de Coronavirus Covid-19, les autorités chinoises ont pris une décision radicale.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus Covid-19 est monté lundi à 1 770 morts en Chine continentale, selon les autorités chinoises. La plupart de ces décès ont été comptabilisés dans le centre du pays, la région de Wuhan d'où est partie l'épidémie. La capitale a mis en place des mesures spectaculaires pour se protéger. Désormais toutes les personnes qui se sont absentées de Pékin, et qui reviennent, seront placées en quarantaine pour deux semaines.

Ouverture de zones spéciales

La mesure concerne les huit millions de travailleurs chinois migrants mais aussi les étrangers. Les ambassades ont reçu un courrier. Dans notre résidence lundi matin, les habitants ont signé un formulaire pour déclarer s’ils étaient sortis de Pékin. Une carte nous autorisant à sortir et entrer dans la résidence a été distribuée.

Tout le monde est prévenu, les comités de quartier surveillent et des sanctions seront prises contre les personnes ayant menti ou ne respectant pas la quarantaine. Le porte-parole de la commission de la santé de la ville, Gao Xiaojun, annonce l’ouverture de zones spéciales où des milliers de personnes y sont retenues : "Elles peuvent contenir jusqu’à 2 000 personnes en même temps, et c’est nécessaire avec un taux de contamination de plus de 7%."

Protéger Pékin, le cœur du pouvoir et la vitrine du pays, est une priorité pour le régime. Dans trois semaines doit se tenir la séance annuelle de l’Assemblée populaire nationale chinoise. Ce rendez-vous politique annuel n’a jamais été annulé dans l’histoire de la Chine communiste. Près de 3 000 députés du pays sont attendus pour discuter de l’avenir du pays.