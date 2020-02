Coronavirus Covid-19 : le bilan dépasse les 1 500 morts en Chine

Le pays compte désormais plus de 66 000 cas de contamination, dont au moins 1 716 parmi les médecins et infirmiers qui soignent les malades.

Le bilan continue de s'alourdir. L'épidémie du Coronavirus Covid-19 a fait 1 523 morts en Chine, ont annoncé les autorités, samedi 15 février. Plus de 66 000 cas de contamination ont désormais été enregistrés dans le pays, dont au moins 1 716 parmi les médecins et infirmiers travaillant au contact des malades, d'après la Commission nationale de la santé.

Le nombre total des nouveaux cas de contamination en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) est de 2 641. Entre vendredi et samedi, 2 420 nouveaux cas de contamination et 139 morts supplémentaires ont été recensés dans la province du Hubei, dont le chef-lieu, Wuhan, est l'épicentre de l'épidémie de pneumonie virale. Quatre décès ont été constatés dans d'autres provinces du pays.

Les autorités ont révélé que six membres du personnel soignant étaient morts, soulignant les risques qu'ils encourent dans des hôpitaux débordés. La grande majorité des contaminations en milieu hospitalier ont eu lieu à Wuhan. En raison d'un afflux de patients dans les hôpitaux du Hubei et d'une pénurie de fournitures de protection (masques, combinaisons intégrales), une partie du personnel soignant est à la merci d'une contamination.

Très forte augmentation des cas d'infection

La Chine concentre 99,9% des morts dues au nouveau coronavirus dans le monde. Jusqu'à présent, le Japon et les Philippines sont les seuls autres pays ayant fait état de morts sur leur territoire.

Les autorités sanitaires du Hubei ont annoncé jeudi, à la surprise générale, un élargissement de leur définition des personnes atteintes de la pneumonie virale Covid-19. Jusqu'à présent, un test de dépistage était indispensable pour déclarer un cas "confirmé". Dorénavant, les patients "diagnostiqués cliniquement", notamment avec une simple radio pulmonaire, seront aussi comptabilisés.

Cette nouvelle méthode a automatiquement gonflé le nombre de morts et de personnes officiellement infectées, avec l'annonce d'une envolée de plus de 15 000 nouveaux cas de contamination jeudi et d'environ 5 000 vendredi.

Ces chiffres dépeignent une situation plus grave que ce qui avait été rapporté jusqu'à présent, mais cela "ne représente pas un changement significatif de la trajectoire de l'épidémie", a tempéré le chef du département des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan.