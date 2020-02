Coronavirus Covid-19 : la Russie interdit aux Chinois l'entrée sur son territoire

La Russie n'a officiellement plus de malades du nouveau coronavirus sur son territoire après la sortie de l'hôpital la semaine dernière des deux seuls patients.

La mesure est radicale. La Russie a annoncé mardi 18 février son intention d'interdire l'entrée sur son territoire aux ressortissants chinois à partir de jeudi, une nouvelle mesure drastique destinée à enrayer la propagation de l'épidémie du coronavirus.

"L'entrée des ressortissants chinois via les frontières russes est suspendue à partir du 20 février pour les voyages de travail, les voyages privés, les études et le tourisme", a déclaré la vice-Première ministre chargée de la Santé. Cette décision a été prise "en raison de l'aggravation de l'épidémie en Chine et du fait que des ressortissants chinois continuent d'arriver sur le territoire russe", a expliqué la responsable, également à la tête du groupe de travail chargé de la lutte contre le coronavirus.

Liaisons ferroviaires coupées

De nombreux Chinois sont présents en Russie, qu'ils soient touristes, étudiants ou qu'ils y travaillent, et les aéroports russes sont massivement utilisés comme point de transit entre la Chine et l'Europe.

Les autorités russes ont pris des mesures très strictes pour empêcher la propagation du Covid-19, qui a fait à ce jour près de 1 900 morts dans le monde. Moscou a notamment ordonné la fermeture des quelque 4 250 km de frontières entre la Russie avec la Chine, la coupure des liaisons ferroviaires et la restriction du nombre des vols vers des villes chinoises.

