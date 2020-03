Coronavirus : confinement sous surveillance

Depuis la place Beauvau, quelques minutes après l’allocation d’Emmanuel Macron sur le Covid-19, la journaliste Valérie Astruc évoque les nouvelles mesures de restriction des déplacements. « Ce seront les forces de l’ordre qui seront amenées à vérifier que les déplacements soient limités au minimum », indique t-elle. « Les regroupements extérieurs seront interdits, toute infraction sera sanctionnée. Dès ce soir ou demain, le Premier ministre évaluera les différentes sanctions et modalités d’applications. »



Des déplacements limités



« Seules pourront sortir sans restriction les personnes travaillant dans les secteurs prioritaires comme l’hôpital, l’alimentation, les forces de l’ordre, les réseaux électriques et téléphoniques », rappelle Valérie Astruc. « Les masques seront réservés aux hôpitaux et médecins de ville ». Le but étant d’éviter l’engorgement dans les hôpitaux et faire éviter la propagation du virus.

