Coronavirus : comment rouvrir les plages en toute sécurité ?

Pour le moment, les plages sont des étendues sans âmes qui vivent à perte de vue. De nombreuses personnes espèrent pouvoir se balader sur la plage abandonnée. Une passante évoque un manque de ses promenades les pieds dans l'eau. Il est également présent chez les surfeurs, peu nombreux selon elle. Un manque pour toutes les personnes qui se sont installées à Lacanau (Gironde) pour ses plages. Mais alors, quand et comment rouvrir au grand public ? C'est la question que se posent désormais les élus.

Deux visions de réouverture

Le maire de la commune, Laurent Peyrondet, explique qu'avec 100 kilomètres de plage, les mesures de distanciation sociale peuvent être mises en place. D'autres maires ne sont pas forcément pressés de voir arriver des hordes de touristes, avec la crainte d'une deuxième vague de Covid-19. C'est le sentiment de Jean-Claude Pelleteur, maire de Pornichet (Loire-Atlantique) : "La plage ça va être ingérable. Si on ouvre la plage, on sait qu'on aura des gens sérieux, puis on a les autres qui vont faire n'importe quoi."

