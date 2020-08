Coronavirus : comment les pays du monde abordent-ils la rentrée ?

Dans les contre-forts de l'Himalaya indien, chaque élève dispose d'un espace personnel tracé à la craie par terre. Les cours se déroulent en plein air. Même sur le toit du monde, la distanciation est de rigueur. "On s'y sent bien, c'est au grand air et j'aime bien l'ambiance", affirme une élève. Au Mexique, les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les cours sont diffusés à la télévision, ce qui accentue la précarité des plus démunis. "Ici, on ne capte que deux chaînes. À la télé, nous n'avons pas les chaînes qui diffusent les cours", explique un habitant.



La connexion, un outil primordial pour étudier

À quelques milliers de kilomètres de là, au Salvador, deux sœurs sont perchées dans les arbres, à la recherche de réseau. Elles essaient tant bien que mal d'accéder aux cours en ligne. "Il n'y a pas de réseau à la maison donc nous en cherchons ailleurs. Même ici, ça ne suffit pas. Parfois, le son coupe, parfois, on entend carrément rien", résume l'une des deux sœurs. La promesse du numérique : connecter les enfants à l'école. En cette rentrée 2020, certains ne s'en sont jamais sentis aussi loin.

