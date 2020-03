Coronavirus : comment les Français vivent-ils cette première journée de confinement ?

C’est un tweet qui, ces dernières heures, a été vu plusieurs milliers de fois. Avec un message très clair : « Surtout, surtout, restez chez vous ». Pour appuyer sa consigne, le spationaute français Thomas Pesquet a choisi l’humour, et sa propre expérience. « Ça fait quoi un astronaute quand c’est bloqué chez soi ? Pour un ravitaillement, pas de panique, on ne risque pas la pénurie alimentaire, et de toutes façons, moi, la nourriture en boite, j’ai l’habitude », a-t-il plaisanté.



Un programme détaillé

Le confinement est aussi raconté par des anonymes lors de ce mardi 17 mars si particulier. Une mère nous envoie depuis Perpignan quelques vidéos de la vie à la maison avec ses deux enfants. Le programme des jours à venir est parfaitement détaillé : « Le matin, on se concentre sur les activités scolaires prévues par la maîtresse ». Et les provisions sont stockées en nombre.

