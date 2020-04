Coronavirus : comment les Français arrivent-ils à se procurer des masques ?

Pour se protéger du virus, les Français sont désormais de plus en plus nombreux à porter des masques. Beaucoup portent même des masques homologués (chirurgicaux voire FFP2), théoriquement réservés aux soignants. Comment ont-ils pu se les procurer ? "J'ai une belle-fille qui est chinoise et qui a toujours des masques", explique une passante.

Des masques vendus illégalement sur Internet

Certaines entreprises peuvent en acheter pour leurs salariés mais les masques sont à vendre. Mais les masques sont d'abord réquisitionnés pour les soignants. Dans les pharmacies, c'est très encadré : 18 masques par semaine pour les médecins, 9 pour les auxiliaires à domicile et 6 pour les sages-femmes. Il est interdit d'en vendre aux particuliers. Pourtant, en quelques clics seulement, il est possible d'en trouver sur Internet, souvent à des prix bien supérieurs à la normale.

