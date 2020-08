Coronavirus : comment l’Allemagne gère sa rentrée scolaire

Deux semaines après la rentrée, certains collégiens allemands ne se sont toujours pas habitués au masque. Il est obligatoire partout, tout le temps dans leur collège près de Düsseldorf. En Allemagne, pas de protocole national, chaque région définit ses propres règles. Les contraintes sont les plus fortes dans cette région : désinfection des mains à chaque entrée en classe et une seule exception au port du masque pour boire de l’eau, dans le couloir.



Certaines régions sont plus souples

Il n’est pas non plus facile d’exercer pour la professeure d’anglais, qui, elle, n’est pas obligée de porter une protection. "Si les enfants parlent avec le masque, je ne peux pas bien juger la prononciation, je peux corriger la grammaire, mais la prononciation, c’est très difficile", explique Sarah Martens. Alors certaines régions allemandes sont plus souples, comme à Berlin, où le masque est obligatoire seulement dans les couloirs.

