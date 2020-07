Coronavirus : comment la situation évolue-t-elle dans l'Hexagone ?

"Certains indicateurs inquiètent les scientifiques. C'est le cas du "R Zéro". Il s'agit du taux de reproduction du virus, c'est ç dire son niveau de contagiosité. Avant le confinement, le taux était à 3,3 sur l'ensemble du territoire. C'est à dire qu'une personne infectée contaminait au moins 3 personnes et ainsi de suite. Ce chiffre a baissé jusqu'à 0,7 pendant le confinement. L'épidémie était alors en régression mais aujourd'hui, le chiffre est remonté à 1,05 : la transmission du virus s'accélère", explique le journaliste Julien Duponchel, présent dimanche 12 juillet sur le plateau du 20 Heures.

Un taux de transmission différent selon les régions

Le taux de transmission du virus n'est pas le même selon les territoires. Le virus circule dans des régions jusque là plutôt épargnées. C'est le cas de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Nouvelle-Aquitaine ou encore les Pays de la Loire. A l'inverse, l'un des foyers de la première vague, le Grand Est est l'une des régions où le taux de contagiosité est le plus bas. A noter que SOS Médecins a fait environ 300 interventions en France ces derniers jours. "C'est trois fois plus que le mois dernier mais on est encore loin du pic du mois de mars. Au plus fort de la crise, 2500 interventions avaient été enregistrées", conclut Julien Duponchel.







