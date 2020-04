Coronavirus : comment évolue la situation dans les services de réanimation ?

Au 20e jour de confinement dimanche 5 avril en France pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19, comment évolue la situation dans les services de réanimation ? "Pour les chiffres, il faut distinguer trois types de patients : les patients qui vont directement aux urgences, les patients pris en charge par le Samu et les patients qui sont dans les services de médecine pour lesquels on est sollicités", explique Hafid Ait-Ouffela, professeur de médecine interne en réanimation à l’hôpital Saint-Antoine (Paris).



"On sent une diminution des patients pris en charge par le Samu ou aux urgences pour le Covid-19. En revanche, il faut être vigilants, car nous sommes de plus en plus sollicités par les patients hospitalisés en médecine. Malgré la prise en charge, leur état s'aggrave", confie le médecin qui précise qu'il n'y a pas pour l'instant de restrictions sur les médicaments.





