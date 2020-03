Coronavirus : comment est calculé le taux de létalité ?

Le taux de létalité, de 3,4% concernant le Covid-19 selon l'OMS, c'est le nombre de décès dû à une maladie rapporté au nombre de personnes infectées par cette maladie. Cet indicateur est à relativiser. "Vous avez énormément de gens qui ne vont pas présenter de symptômes ou très peu. Plus vous augmentez la recherche des personnes qui ne présentent pas de signes, pour le même nombre de morts, vous baissez la létalité observée", explique Michèle Legeas, enseignante à l'École des hautes études en santé publique (EHESP).

Un taux de létalité variable selon chaque pays

"Imaginez que vous avez un décès pour dix personnes vraiment contaminées, ça fait du un pour dix. Si en fait vous n'avez pas dix personnes contaminées, mais mille, la létalité devient de un pour mille donc on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur" précise-t-elle. Le taux de létalité varie selon les pays. En Chine, berceau du coronavirus, il est de 3,9%. En Corée du Sud, il est de 0,8%. En France, il est de 1,8%, contre 6,2% en Italie. La Corée du Sud a choisi une stratégie de dépistage de masse du Covid-19. Le pays a déjà testé 190 000 personnes, d'où son taux de létalité très bas. En résumé, ce taux dépend de la capacité de chaque pays à détecter des cas et à les prendre en charge correctement.

Retrouvez les vidéos de Linh-Lan Dao sur sa chaîne YouTube