Coronavirus : chute des vaccinations chez les nourrissons

Des nourrissons que leurs parents ne font plus vacciner depuis le début du confinement. Avec des conséquences parfois dramatiques. À l'hôpital de Tours (Indre-et-Loire), deux bébés ont été placés en réanimation. Quatre autres sont en soins intensifs à cause de la coqueluche. Des cas inhabituels et graves. "Nous sommes très inquiets, car la vaccination reste essentielle", s'alarme Zoha Maakaroun-Vermesse, pédiatre et infectiologue au CHU de Tours.

Les risques de contamination vont augmenter le 11 mai

Depuis le début du confinement, le taux de vaccination est en chute libre : une baisse de 23% pour les 11 vaccins obligatoires dès le plus jeune âge. Alors, les médecins appellent les parents à revenir dans leur cabinet. Pour les rassurer, des précautions sont prises : pas d'attente pour les familles et présence de masques et de désinfectants. Avec les retours en crèche et à l'école le 11 mai, les risques de contamination vont, par ailleurs, augmenter.