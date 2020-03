Coronavirus : changement de stratégie pour les dépistages

Un changement de stratégie a été opéré dans la lutte contre le Covid-19 en France. Après avoir limité les dépistages, la France va finalement tester massivement afin de suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces dépistages se déroulement après la levée du confinement, a précisé le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran. En amont de la levée du confinement, plusieurs lieux inhabituels ont été réquisitionnés afin de servir d’unité de dépistage au Covid-19.

Une chaîne de solidarité lancée

Parmi ces lieux, on retrouve notamment des stades et des gymnases, où des box de dépistage trouvent place entre les paniers de basket. Thierry Mraovic, médecin et coordinateur de l’unité de Dunkerque (Nord) précise que "tout patient qui présente les symptômes de l’infection (…) est potentiellement éligible à la consultation ici". Des unités de ce type ouvrent partout en France. Une chaîne de solidarité a été créée autour de l’initiative, et de nombreux dons ont afflué vers ces unités.

