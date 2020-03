Coronavirus : Chanel annule son défilé croisière prévu en Italie et repousse l'ouverture de l'exposition "Gabrielle Chanel, manifeste de mode" au Palais Galliera

Chanel a annoncé le 17 mars l'annulation de son défilé croisière prévu le 7 mai à Capri, dans le sud de l'Italie en raison de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'exposition-rétrospective "Gabrielle Chanel, manifeste de mode" au Palais Galliera est elle aussi repoussée

"Chanel a pris la décision de ne pas présenter son défilé croisière 2020-21 tel qu'imaginé initialement à Capri le 7 mai 2020, la santé et le bien-être de nos équipes et de nos invités étant notre préoccupation principale", indique la maison du luxe française dans un communiqué. La maison réfléchit "à des alternatives" pour présenter cette collection "ultérieurement et sous une forme différente".

Les grandes marques organisent leurs défilés croisière au printemps, souvent à l'étranger, en dehors des Fashion Weeks. En 2019, pour sa première collection croisière en solo, Virginie Viard avait poursuit l’histoire de la maison et du voyage en transformant la Nef du Grand Palais à Paris en une gare parisienne de style Beaux-Arts, avec ses quais et son café-restaurant.

En février, Chanel avait déjà annoncé le report d'un autre défilé prévu en mai en Chine à cause du nouveau coronavirus.

La réouverture du Palais Galliera, rénové, repoussée

Un coup dur pour Chanel dont l'exposition-rétrospective Gabrielle Chanel, manifeste de mode devait débuter début avril au Palais Galliera rénové. Grâce au soutien de la maison Chanel, mécène exclusif du projet, le musée de la Mode de la Ville de Paris a doublé ses espaces d’exposition. Ces nouvelles galeries, qui portent le nom de Gabrielle Chanel, sont aménagées dans les caves voûtées en briques rouges sur 670 m². Elles accueilleront des expositions temporaires ou des collections permanentes, au travers d’oeuvres choisies parmi les 200 000 pièces du musée - vêtements, accessoires, photographies et arts graphiques du XVIIIe siècle à nos jours. Le Palais Galliera deviendra ainsi le premier musée de mode exposant sa collection permanente en France.

Hyères et Dinan, les deux festivals reportés

Autre événement affecté par l'épidémie en France : la 35e édition du Festival international de Hyères, tremplin de la jeune création, qui devrait se tenir les 25-29 avril dans le sud de la France. Reporté à octobre, le festival, reconnu comme le plus ancien concours du monde destiné aux jeunes professionnels, avait distingué en 2018 le duo néerlandais Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh qui ont été ensuite nommés à la direction artistique de la maison française Nina Ricci. Dans le passé le Belge Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent, ou encore le duo néerlandais Viktor&Rolf, ont été récompensés par le festival qui se déroule dans le cadre de la villa Noailles, où sont organisés expositions, showrooms, rencontres et ateliers, ouverts au public. Le festival de Hyères distingue aussi les lauréats dans les catégories photographie et accessoires de mode.

Le Festival International des Créateurs de Mode aura lieu quant à lui les 12, 13 et 14 juin 2020. Dominique Damien Réhel, Président du Festival, et Monsieur Lechien, Maire de Dinan, ont eux aussi reporté l’édition 2020, prévue initialement mi-avril.