Coronavirus : "Ce que nous vivons est totalement inédit"

"Après avoir constaté le début de cette pandémie de Covid-19 en Asie, la préoccupation actuelle est l’Europe avec une hausse exponentielle des cas. Il faut tirer des leçons de la part des États asiatiques comme Singapour qui sont passés à travers cette crise relativement bien", affirme le docteur Philippe Guibert, directeur médical régional chez SOS International.

"Un tel scénario pas du tout anticipé"

"Les stratégies choisies contre le coronavirus par les États semblent variées : soit le contrôle complet de l’épidémie comme en France, soit laisser faire la nature, laisser un grand nombre de personnes se contaminer et avoir un impact modéré sur l’économie au détriment de l’impact sur les services sanitaires comme aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous verrons si ces pays gardent cette stratégie et si elle porte ses fruits dans deux semaines", explique-t-il.

"Ce que nous vivons est totalement inédit, un tel scénario n’avait jamais été imaginé ou anticipé à une telle échelle par les entreprises. On est dans un cas de figure qui leur demande beaucoup d’imagination et d’agilité", conclut Philippe Guibert.



Le JT

Les autres sujets du JT