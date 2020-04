Coronavirus : Calogero, Molière, Versailles pour se changer les idées

Tout commence avec Calogero qui apporte une chanson qui tourne sur les réseaux sociaux. Nous réagissons tous sur les réseaux sociaux et les artistes font de même, mais à leur manière, avec leur mode d'expression. Calogero a réagi très très vite, sa chanson est sorti il y a déjà quelques jours et il l'a réalisé avec son co-auteur. Il l'a ensuite publié sur les réseaux sociaux sous le titre de On fait comme si. Isabelle Layer abonde : "Je vous invite vraiment à l'écouter, elle parle du confinement et est vraiment très belle".

L'Avare et le château de Versailles depuis son canapé

La journaliste poursuit en parlant de pièces de théâtre que l'on peut voir depuis chez soi tous les dimanches sur France 5. Dimanche 4 avril, L'Avare de Molière sera télévisée et toutes les pièces sont à retrouver sur les plateformes. Denis Podalydès interprète Arpagon dans cette mise en scène de la pièce de Molière. Enfin, pour les aventuriers, le château de Versailles offre une visite virtuelle en ligne pour découvrir le château et ses jardins tout en restant chez soi. De quoi se croire au temps du Roi Soleil.