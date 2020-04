Coronavirus : Bruno Le Maire demande aux grands propriétaires d'annuler trois mois de loyers pour les petits commerces fermés

De nombreux commerces jugés non essentiels ont été contraints de fermer par le gouvernement depuis la mi-mars pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Le gouvernement a demandé aux propriétaires de parcs immobiliers de ne pas percevoir pendant trois mois les loyers dus par les très petites entreprises obligées de cesser leur activité pour endiguer l'épidémie de Covid-19, a annoncé, jeudi 16 avril, le ministre de l'Economie. "J'ai réuni aujourd'hui l'ensemble des grandes foncières (...) et je leur demande une chose : pour les très petites entreprises qui ont été obligées de fermer, celles qui ont moins de 10 salariés, je ne leur demande pas de reporter le loyer: je demande d'annuler trois mois de loyer", a expliqué Bruno Le Maire sur BFMTV.

De nombreux commerces jugés non essentiels ont été contraints de fermer par le gouvernement depuis la mi-mars pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Alors qu'ils réclament l'abandon de leurs loyers par leurs propriétaires, en particulier les centres commerciaux, la fédération de ces derniers, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), a refusé toute mesure généralisée. Car le CNCC a recommandé à ses adhérents un étalement des loyers sur deux ans pour les petits commerces, un paiement normal pour les grandes enseignes et une étude au cas par cas pour les entreprises moyennes. Cette politique a déjà été critiquée par Bruno Le Maire qui a demandé en début de semaine aux foncières de "faire des efforts".

Incertitude sur la réouverture des bars et restaurants

Le ministre de l'Economie demande aussi des efforts supplémentaires aux banques. S'il estime que "les banques le font déjà aujourd'hui" avec 19 milliards d'euros de prêts garantis par les établissements bancaires, Bruno Le Maire annonce vouloir "suivre tous les jours les taux de refus des banques pour [s]'assurer que ce taux ne dépasse pas les 2-3% et que par conséquent l'immense majorité des entreprises trouvent un prêt garanti par l'État".

Outre ces propositions, Bruno Le Maire a aussi confié ne pas savoir quand les restaurants et bars pourront rouvrir. Comme l'a annoncé mercredi Gérald Darmanin,​ ministre de l’Action et des Comptes Publics, sur Europe 1, le ministre de l'Economie travaille sur une annulation des charges pour le secteur de la restauration et annonce la création d'un site internet pour que les restaurateurs fassent des propositions pour préparer le déconfinement. "Je n'ai pas la réponse, pour moi le plus tôt sera évidemment le mieux", a-t-il expliqué. Le ministre de l'Économie souhaite en revanche qu'"à partir du 11 mai les coiffeurs puissent rouvrir" sous réserves de respect de mesures sanitaires et de distanciation sociale.