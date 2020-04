Coronavirus : avec le confinement, la pollution de l'air baisse dans des grandes villes en Europe

Les concentrations de dioxyde d'azote (NO2), produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques, ont chuté à Paris et à Madrid, Milan et Rome depuis la mi-mars.

Des données envoyées par le satellite Sentinel-5P mettent en évidence une baisse des concentrations de dioxyde d'azote par rapport à la même période l’année dernière. (EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)