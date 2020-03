Coronavirus : avec ces Français qui continuent d'aller travailler

Pour de nombreux Français, le télétravail est impossible, même pendant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Alors, au quinzième jour des mesures de confinement, mardi 31 mars, certains doivent encore sortir, malgré le virus. La rédaction de France 2 à suivi trois d'entre eux : un routier, un éboueur et une caissière. Bien évidemment, leur quotidien a été bouleversé par l'irruption de la maladie. Ainsi, impossible de continuer à travailler sans utiliser régulièrement du gel désinfectant hydroalcoolique. À la fin des collectes des déchets, par exemple, les camions sont également désinfectés tous les jours.

"On se fait du souci pour nous, pour nos proches"

À 30 ans, Estelle est caissière. "Je pense que je peux parler au nom de toute mon équipe. On part le matin, on n'est pas 100% rassurés, on se fait du souci pour nous, pour nos proches. On va être en contact avec des dizaines et des dizaines de personnes", explique-t-elle. Alors, chaque matin, c'est un nouveau rituel d'hygiène qui prend place avant chaque prise de service.

