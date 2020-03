Coronavirus aux États-Unis : des scènes d'horreur à New York

La scène est insoutenable. Avec son smartphone, un New-Yorkais diffuse sur les réseaux sociaux des hommes et des femmes masqués et gantés, charlotte de protection sur la tête. Ils sont en pleine rue, à l'arrière d'un camion frigorifique en train de charger le corps sans vie d'une personne morte des suites du coronavirus Covid-19. La mégalopole de la côte est des Etats-Unis, très dense et où vivent 12 millions de personnes, est en train de devenir le foyer mondial de l'épidémie.

"C'est une zone de guerre ici"

En tout, 70 000 cas de contamination y ont été recensés depuis une dizaine de jours, c'est deux fois plus qu'en France. Dans les hôpitaux saturés, les malades sont soignés jusque dans les couloirs. "C'est une zone de guerre ici. Chaque jour, je ne vois que douleurs et souffrances. On a des patients qui sont trentenaires, qui sont intubés et qui sont très malades", confie une soignante d'un établissement du quartier de Brooklyn, à la chaîne de télévision CNN.

