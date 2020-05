Coronavirus au Royaume-Uni : le message d'espoir de la reine

75 ans après son père, le roi George VI qui s'était adressé à la nation le 8 mai 1945 pour la fin de la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth II a pris la parole vendredi. La reine du Royaume-Uni a souhaité adresser un message de soutien à son pays, le plus meurtri en Europe par le coronavirus. "Les perspectives semblaient sombres, la fin lointaine, l'issue incertaine, mais nous avons gardé la conviction que la cause était juste", a-t-elle déclaré.

"N'abandonnez jamais"

Des mots et un ton qui font écho à la situation actuelle du pays. "N'abandonnez jamais. Ne désespérez jamais", a insisté la monarque de 94 ans. Dans son discours, elle a évoqué la résilience du peuple britannique, bombardé sans relâche pendant six ans pas l'aviation nazie. "Lorsque je regarde notre pays aujourd'hui, que je vois ce que nous sommes prêts à faire pour nous protéger et nous soutenir les uns les autres, je dis avec fierté : nous sommes toujours une nation que ces braves soldats (...) reconnaîtraient et admireraient."

