Coronavirus : au plus près des Français qui travaillent pendant le confinement

La France compte 2 000 jardiniers professionnels. Hervé s’occupe des jardins des particuliers hors et en période de confinement depuis cinq ans. "Beaucoup de mes clients sont des personnes âgées et plus que d’habitude en ce moment c’est très important que j’aille les voir pour qu’ils puissent communiquer car le confinement leur interdit de sortir", explique-t-il mercredi 22 avril en direct d’un jardin de Villejuif (Val-de-Marne).

Avec elles, ajoute-t-il, "on parle de la situation sanitaire, des dangers de la maladie, des conséquences du confinement et puis on évoque le jardin, le manque de pluie, le muguet qui a poussé plus rapidement que d’habitude". Bien sûr, il fait attention à la distance, il porte un masque et il a du gel hydroalcoolique dans son véhicule. Enfin, pour les jardiniers amateurs, les jardins partagés de certaines villes vont rouvrir.



