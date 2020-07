Coronavirus : "Au plus bas du déconfinement, on est tombés à une centaine d'actes pour suspicion et hier les chiffres sont remontés à 326", indique SOS Médecins

Son secrétaire général, le docteur Smadja, appelle à surveiller cet indicateur car c'est "le plus précoce" d'une éventuelle reprise de la pandémie.

"Il est important d'être vigilant, on espère que ce frémissement n'est pas le signe d'une multiplication ou d'une diffusion du virus" : alors que la sortie de l'état d'urgence sanitaire a été actée, le docteur Serge Smadja, médecin généraliste à Paris et secrétaire général de SOS Médecins, a fait le point sur l'état de la pandémie de coronavirus en France vendredi 10 juillet sur franceinfo.

"Au pic de l'épidémie, pendant le tourbillon du mois de mars-avril, nous avions dans notre réseau à peu près 2 500 actes pour suspicion de Covid par jour. Au plus bas du déconfinement on est tombés à une centaine et hier les chiffres sont remontés à 326", a détaillé le médecin. "C'est important de le souligner car cet indicateur est l'indicateur le plus précoce."

Le cluster de Mayenne "un peu plus inquiétant"

"Il y a aussi ce cluster en Mayenne qui est un petit peu plus inquiétant, il est un élément de vigilance qui nous fait dire que le virus, même s'il a nettement diminué, il est toujours circulant, il est toujours là et que donc les gestes barrières sont toujours d'actualité", a rappelé le spécialiste. "Les tests, les réactifs, il n'y a pas de pénurie, pour l'équipement en masques, les choses sont très nettement améliorées, mais il faut juste garder la mobilisation, insiste Serge Smajda. Attention, tout ce qu'on a dit reste d'actualité !"