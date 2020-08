Coronavirus au Japon : une réouverture des frontières au compte-gouttes et des expatriés français en colère

Depuis quatre mois, les résidents étrangers ne peuvent plus retourner au Japon. Et ceux qui sont restés ne partent pas, de crainte de ne pas pouvoir revenir. Les restrictions dues à la crise du coronavirus sont en partie levées depuis le mercredi 5 août. Un changement tardif et mal vécu par certains expatriés français.

Des habitants de la ville de Tokyo, portant un masque dans la rue, le 1er août 2020. (PHILIP FONG / AFP)