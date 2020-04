Coronavirus : au cœur d'un service de réanimation

La scène s'est déroulée il y a quelques jours : la première sortie d'un patient. Tous les personnels applaudissent spontanément pour saluer l'événement. Dans ce service, situé à Saint-Étienne (Loire), se trouvent 20 chambres de réanimation. Toutes sont occupées par des patients atteints de Covid-19. Dans une pièce, des kinésithérapeutes accompagnent un homme engagé dans un long processus de réveil. Dans la chambre voisine, une patiente a repris confiance depuis quelques heures. Elle est un peu perdue : une psychologue est à son chevet.

La décrue se fait encore attendre

Il y a les patients en progrès, mais il y a aussi tous ceux dont l'évolution reste incertaine, souvent après plusieurs semaines de soins. "On ne les voit pas progresser rapidement, c'est ça, surtout, qui est difficile", confie une infirmière. Pour tous les personnels, une vie bouleversée après plus d'un mois de lutte contre le virus. Dans le service, le pic d'activité a été atteint il y a une dizaine de jours mais la décrue se fait encore attendre. Pour l'heure, chaque sortie de réanimation est vécue comme une récompense par le service et saluée comme une victoire contre la maladie.

