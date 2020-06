VIDEO. Coronavirus : au Brésil, une maison de retraite installe un "rideau à câlins" pour ses pensionnaires

Cette maison de retraite de Sao Paulo a pris cette initiative pour contourner les règles de distanciation sociale en vigueur dans le pays.

Une belle initiative au Brésil. Un "rideau à câlins" a été installé dans une maison de retraite à Sao Paulo, pour permettre aux personnes âgées d'enlacer leurs proches à travers une protection en plastique, malgré la pandémie de coronavirus. "Ça fait du bien, elle me manquait tant!", dit à l'AFP Silvio Nagata, 68 ans, après avoir pris longuement dans ses bras sa sœur aînée Luiza Yassuko, 76 ans, résidente de la maison de retraites 3I Bem estar, située dans le quartier aisé de Morumbi. "À cause de la pandémie, je ne pouvais pas lui rendre visite, d'autant plus que vu mon âge, je fais aussi partie du groupe à risque. C'est un excellent système, c'est génial de pouvoir la prendre dans mes bras", s'émeut ce fonctionnaire retraité. En France, une bulle géante avait été installée dans ce même but dans un Ehpadde Bourbourg (Nord).

Des câlins très encadrés

Le grand rideau en plastique, muni de grandes poches pour que visiteurs et résidents puissent y glisser leurs bras, est désinfecté avec soin par les infirmières après chaque passage. Résidents et visiteurs doivent également revêtir de longs gants noirs de protection aux manches longues qui montent jusqu'aux épaules. "Quand on a vu que cette pandémie allait durer longtemps, il fallait trouver un moyen sûr pour que les familles puissent voir les résidents et que les personnes âgées sachent que leurs proches pensent à elles", explique Maira Martins, ergothérapeute à la maison de retraite.

L'Etat de Sao Paulo est le plus touché par le coronavirus, avec 172 875 cas confirmés et 10 581 décès, selon le dernier bilan officiel. Le Brésil est le deuxième pays au monde qui compte le plus de morts (42 720) et de personnes contaminées (850 514), après les Etats-Unis.