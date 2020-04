Coronavirus : attention à l'utilisation des produits ménagers

Plonger ses courses dans une baignoire pleine de savon pour les désinfecter, se ruer sur les produits d'entretien en magasin... Certains consommateurs n'en font-ils pas un peu trop ? "On est toujours dans le doute. Est-ce qu'on en fait assez ou pas assez ? À mon avis, on en fait plus que nécessaire, mais mieux vaut prévenir que guérir", estime un client d'un supermarché. "D'habitude, je ne lavais pas les produits, je les posais simplement dans un bac. Maintenant, je nettoie tout", assure un autre client.

Pas de javel pour les fruits !

Les comportements abusifs peuvent parfois se révéler dangereux. En trois semaines, 337 appels liés à des intoxications ont été passés aux centres anti-poison. Souvent, les mêmes cas reviennent : inhalation de vapeurs toxiques ou intoxication de jeunes enfants liée au transfert de produits ménagers. Des cas plus surprenants ont été relevés. "On a aussi observé que des personnes nettoyaient leurs fruits et légumes avec de la Javel ou d'autres produits ménagers", explique Sandra Sinno-Tellier, coordinatrice de la toxicovigilance.