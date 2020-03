Coronavirus : Amazon va recruter 100 000 personnes pour faire face à un bond des commandes en ligne

De nombreux consommateurs se sont tournés vers internet depuis le début de l'épidémie.

Si certaines entreprises sont à l'arrêt, d'autres connaissent un regain d'activité. Amazon a annoncé lundi 16 mars qu'il allait recruter 100 000 employés pour ses entrepôts et ses livraisons aux Etats-Unis afin de faire face à un bond des commandes en ligne. De nombreux consommateurs se sont tournés vers internet depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Tandis que les rayons des supermarchés ont été vidés par des consommateurs craignant une mise en confinement ou une pénurie des produits de première nécessité, les distributeurs s'activent pour ravitailler leurs stocks de produits alimentaires et d'hygiène et pour disposer de personnel en magasins et pour les livraisons.

Un afflux de clients et de commandes en ligne

De même qu'Amazon, plusieurs chaînes de supermarchés américaines cherchent à recruter pour faire face à un afflux de clients et de commandes en ligne. Ces entreprises se tournent vers les personnels de restaurants, du secteur du tourisme et du divertissement, qui sont soudainement à la recherche d'un emploi après la fermeture de nombreux établissements dans le cadre de mesures de lutte contre le coronavirus.

"Nous voulons que ces personnes sachent que nous les accueillons dans nos équipes jusqu'à ce que la situation revienne à la normale et que leurs employeurs précédents soient en mesures de les réembaucher", a prévenu Amazon sur son blog.