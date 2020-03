Coronavirus : accoucher pendant le confinement

Claire Riot avait tout prévu pour faire de la naissance de son enfant un jour inoubliable pour elle et son mari. Mais à l’heure du coronavirus, elle craint que la maternité refuse la présence de son mari. Elle devrait alors accoucher seule : impensable à ses yeux. "C’est la ligne d’arrivée, donc je ne me vois pas la passer toute seule. On a eu un cours sur l’importance du rôle du papa, que ce soit à l’accouchement, ou dans les suites de naissances. Donc c’est un peu dur d’oublier tout ce qu’on nous a dit sur ces sujets-là et de se dire qu’il va falloir gérer toute seule", explique-t-elle.

Des précautions pas toujours bien comprises

De plus en plus de maternités ont mis en place ces mesures de précaution, interdisant les visites et parfois la présence du père pendant l’accouchement. Une façon de limiter les sources de contamination. Mais les futurs parents ne comprennent pas toujours ces précautions. Alors certains se tournent vers des sages-femmes spécialisées pour accoucher à domicile. Et ces dernières croulent sous les demandes.