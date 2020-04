Coronavirus : à Stains, un marché propose des paniers solidaires

Le marché de Stains, en Seine-Saint-Denis, est quasiment vide depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus en France, mais il y a encore de l'activité. Les commerçants se sont en effet organisés et proposent des paniers solidaires. Ceux-ci comprennent des fruits et légumes frais et coûtent 20 euros. Il sont livrés dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis.

"On est là pour être solidaires"

"On trouve un peu de tout : des patates, des oignons, des aubergines, de la courgette et quelques fruits comme des oranges et des bananes", explique un commerçant devant les caméras de France 2, mardi 7 avril 2020. Ces paniers sont principalement achetés par des personnes à mobilité réduite, des retraités ou des personnes isolées. "On est là pour être solidaires avec ces personnes", témoigne le primeur.

