Coronavirus : à quand les tests salivaires rapides ?

Le test salivaire est rapide, efficace, établit un diagnostic en 40 minutes et les autorités sanitaires viennent de rendre un avis favorable le concernant. Le président de la région Grand Est, Jean Rottiner, milite même pour son utilisation plus intensive, notamment après la période des fêtes de fin d'année. Néanmoins, le test salivaire doit attendre le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour être mis en circulation plus facilement.

L'attente des résultats est plus longue pour les tests PCR

Sur le plateau du 20 Heures de France 2, le journaliste et médecin Damien Mascret revient sur les caractéristiques du test antigénique. En comparaison, il rappelle que "ces fameux test PCR ont aussi des inconvénients par rapport aux tests antigéniques. Les tests PCR, on attend leur résultat. On sait qu'en moyenne, trois fois sur dix, il faut attendre plus de 24 heures", avant d'indiquer que, malgré un test antigénique négatif, il faut redoubler de vigilance en continuant de respecter les gestes barrières. Il peut très bien être négatif au moment du test et devenir positif ensuite.