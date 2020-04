Coronavirus : à Nancy, l'ARS compte toujours supprimer près de 600 postes après la crise, les élus et l'hôpital interpellent le gouvernement

Plusieurs courriers ont été envoyés au gouvernement pour faire fléchir la décision de l'État.

C'est une décision qui ne passe pas, à Nancy. Lors d'un entretien au quotidien régional l'Est Républicain, le directeur de l'Agence régionale de santé n'a pas remis en cause la suppression de 598 postes et 174 lits d'ici 2025, prévu dans les orientations du Copermo, le comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. Depuis, les élus et l'hôpital se mobilisent rapporte France Bleu Sud Lorraine. Plusieurs courriers ont été envoyés au gouvernement pour faire fléchir la décision de l'État.

Le président du conseil départemental Mathieu Klein s'adresse à Emmanuel Macron. Il réclame "l'annulation de la dette de l'hôpital" et de "mettre un terme à la fermeture de lits, aux 598 suppressions de postes envisagées". Les présidents du conseil de surveillance et de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, Laurent Hénart et Christian Rabaud s'adressent eux à Edouard Philippe et Olivier Véran.

Ils estiment que les propos du directeur de l'ARS sont "complètement décalés" "alors que les équipes vont au bout du bout de leur investissement personnel" et "font honneur au service public de la santé". France Bleu Sud Lorraine rappelle les propos d'Emmanuel Macron, le 26 mars dernier. Le président, en déplacement à Mulhouse, avait annoncé un "plan massif" pour l'hôpital, une fois la crise terminée.