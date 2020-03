Coronavirus : à Mulhouse, Macron en appelle à l’unité et récompense les soignants

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron enfile publiquement un masque. Mercredi 25 mars, il est à Mulhouse (Haut-Rhin) pour visiter l’hôpital militaire de campagne, installé en un temps record. La visite dure près de trois heures mercredi en fin de journée. Le président appelle ensuite à l’unité : "Nous devons faire bloc, être unis, fiers et reconnaissants pour le rôle de chacun et tenir. L’unité et le courage nous permettront de vaincre".

Un nouveau plan pour l’hôpital

Emmanuel Macron annonce qu’une prime exceptionnelle sera versée au personnel soignant et aux fonctionnaires mobilisés. Leurs heures supplémentaires seront majorées. Il promet un geste fort à l’issue de l’épidémie : "Un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital". Un peu plus tôt, 25 ordonnances ont été adoptées par le Conseil des ministres à l’Élysée pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Aucune précision n’a été donnée sur la durée du confinement.