Coronavirus : "9 000 patients décédés" chez eux, estime le syndicat de médecins généralistes

Lundi 27 avril, les autorités sanitaires ont annoncé que le nombre de personnes mortes du coronavirus Covid-19 en France avait dépassé la barre des 23 000 décès, avec 23 293 défunts. Ce chiffre, s'il prend en compte les malades morts à l'hôpital et dans les établissements de type Ehpad, reste encore imparfait, car il ignore les personnes mortes chez elles, déplore Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins généralistes MG France.

"C'est une estimation, pas un chiffre précis"

"On a fait une estimation sur la base d'une enquête. (...) On arrive comme cela au chiffre de 9 000 patients décédés en ville. C'est une estimation, ce n'est pas un chiffre précis", indique le docteur. Les médecins de ville n'ont pas les capacités de tester les cas suspects. "On espère les avoir demain. C'est important. Du coup, pour un certain nombre de gens, il y a un doute."