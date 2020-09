Coronavirus : 80 lycéens lillois contaminés après une multiplication des cas au Touquet

La contamination des lycéens lillois est imputée à une augmentation importante des cas de Covid-19 dans la station balnéaire du nord.

Le Touquet-Paris-Plage, station balnéaire huppée du Pas-de-Calais très fréquentée en été, est actuellement touchée par une "augmentation importante" du nombre de cas de Covid-19, qui a notamment entraîné la contamination de près d'une centaine de lycéens lillois, a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS) mercredi 9 septembre. 213 cas positifs de résidents de la communauté d'agglomération ont été recensés entre le 29 août et le 4 septembre, a indiqué l'ARS des Hauts-de-France, confirmant une information du journal la Voix du Nord.

"Cette circulation locale du virus a entraîné la contamination de personnes présentes ponctuellement au Touquet et dans les environs ces dernières semaines", affirme l'ARS. Environ 80 lycéens scolarisés dans 5 établissements de la métropole lilloise ont séjourné au Touquet ou ont été en contact avec une personne y ayant séjourné. "D'autres cas de personnes positives ayant séjourné au Touquet ont par ailleurs été constatés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce constat reflète une circulation du virus liée à la période estivale et au brassage de populations d'origines diverses en contexte festif", conclut l'Agence.

Port du masque et fermeture des restaurants

Le rectorat et l'ARS ont donc lancé "des investigations" afin d'identifier les personnes malades ou les personnes contact, et "recommandé la fermeture de deux lycées où plusieurs cas ont été enregistrés: le lycée La Salle de Lille et le lycée Marcq Institution de Marcq-en-Baroeul". Au Touquet-Paris-Plage, où le port du masque est obligatoire depuis la fin juillet, la mairie a également imposé vendredi, et jusqu'à fin septembre, la fermeture des bars et restaurants à partir de 00H30 et l'interdiction de rassemblement dans la rue au-delà de 00h30.