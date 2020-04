Coronavirus : 55 patients d'un hôpital gériatrique sont morts dans le Rhône

Le virus a notamment touché le site d'Albigny-sur-Saône du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or. En revanche un seul cas mortel de Covid-19 est à déplorer dans la commune.

Au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or à Albigny-sur-Saône (Rhône), ces six dernières semaines, 68 patients âgés de 75 à 100 ans sont morts, dont 55 du Covid-19, d'après le reporter de franceinfo et France Bleu Saint-Etienne Loire. Aucun membre du personnel n'est décédé de ce coronavirus.

L'établissement public accueille 700 résidents pour 1 000 salariés, dont 800 soignants et il est réparti sur deux sites : l'un à Chasselay, l'autre à Albigny-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres de Lyon. C'est sur ce deuxième site que la quasi totalité des décès a été constatée. Le virus a touché l'Ehpad mais pas les habitants, puisqu'un seul cas mortel de Covid-19 est à déplorer dans ce bourg de 3 000 habitants.

Le maire regrette un manque de moyens

Le 16 mars, date du confinement en France, aucun cas de Covid-19 n'avait été découvert dans l'établissement. Le premier cas est apparu lors de la première semaine. La deuxième semaine, sept résidents étaient contaminés, puis 13 lors de la troisième, 17 patients la quatrième,14 la cinquième et enfin, trois nouveaux cas cette dernière semaine. Finalement, l'épidémie a connu un pic entre la quatrième et la sixième semaine de confinement, avec 44 morts à déplorer.

Le maire d'Albigny-sur-Saône, Jean-Paul Colin, qui préside aussi l'hôpital, regrette le manque de matériel, notamment les masques. Au plus fort de la crise, "on a dû transformer, des sacs plastiques en blouses médicales". Mais l'élu salue le courage du personnel qui a fait face pendant ces six semaines dramatiques.