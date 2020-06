Coronavirus : 450 morts aux Etats-Unis en 24 heures, un bilan journalier au plus bas depuis environ deux mois

Le pays continue à enregistrer autour de 20 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour et peine à infléchir cette courbe des nouvelles infections.

C'est le bilan journalier le plus bas depuis environ deux mois. Le coronavirus a fait 450 morts supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, lundi 8 juin. Il faudra toutefois attendre pour savoir si ces chiffres se confirment sur la durée, car les données de l'université, actualisées en continu, ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de week-end en fonction des informations transmises par les autorités sanitaires locales.

Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le pays est de 110 900, et plus de 1 955 000 cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université. Quelque 506 000 personnes sont déclarées guéries. Les Etats-Unis avaient commencé à franchir le seuil des 500 morts journaliers vers la fin mars, jusqu'à enregistrer un jour plus de 3 000 décès en 24 heures mi-avril. Depuis deux semaines, les bilans journaliers sont régulièrement repassés sous les 1 000 morts.

20 000 nouveaux cas chaque jour

Les Etats-Unis continuent toutefois à enregistrer autour de 20 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour, et peinent à infléchir cette courbe des nouvelles infections. Le pays est, en valeur absolue, le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès que de cas diagnostiqués. Rapporté à la population, plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie ou l'Espagne, comptent plus de morts par habitant que l'Amérique.

Selon une moyenne de neuf modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de décès du Covid-19 pourrait avoisiner les 127 000 morts aux Etats-Unis d'ici le 27 juin.