Coronavirus : 44 morts en 24 heures dans les hôpitaux en France, la baisse se poursuit en réanimation

L'épidémie du Covid-19 a causé 44 nouveaux décès dans les hôpitaux en France, portant le bilan total à 29 065 morts depuis le début de l'épidémie, selon le bilan quotidien communiqué jeudi 4 juin par le ministère de la Santé.

Ce bilan ne comprend pas les morts dans les établissements sociaux et médico-sociaux au cours des dernières 24 heures dont la prochaine actualisation est prévue le 9 juin. Les derniers chiffres, datant du 2 juin, faisaient état de 18 715 décès au sein des établissements hospitaliers et 10 350 en établissements sociaux et médico-sociaux.

Quelque 1 163 malades atteints d'une forme sévère de Covid-19 sont hospitalisés en réanimation, soit 47 malades de moins par rapport à mercredi. Quatre régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France) regroupent 75 % des patients hospitalisés en réanimation.