Coronavirus : "400 000 entreprises et quatre millions de salariés" sont au chômage partiel, annonce Muriel Pénicaud

Le recours au chômage partiel a été demandé par 400 000 entreprises et 4 millions de salariés, c'est-à-dire "un salarié sur cinq", a annoncé jeudi 2 avril sur franceinfo la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ce dispositif a été rendu nécessaire par la crise du coronavirus et le confinement. "On n'a pas d'idée précise de ceux qui vont travailler, mais on sait qu'en gros il y a la moitié de l'activité économique qui fonctionne. Ceux qui vont travailler ont un rôle essentiel pour le pays", a-t-elle affirmé.

La "prime Macron" exceptionnelle de 1 000 euros pourra atteindre 2 000 euros pendant la crise du coronavirus. "Evidemment, c'est d'abord une prime qui permet à des entreprises qui le peuvent et qui le veulent de récompenser les salariés qui vont travailler en présentiel, sur le terrain, et qui font des efforts", a expliqué Muriel Pénicaud. Les 1 000 euros pourront être versés "sans condition".

Il n'y a pas de charge sociales, il n'y a pas d'impôt pour le salarié, il n'y a pas de charges sociales d'impôt pour l'employeur.Muriel Pénicaudà franceinfo

Selon la ministre, "s'il y a un accord d'intéressement dans l'entreprise, on pourra aller au-delà, on pourra aller jusqu'à 2 000 euros." Pour ce qui est du secteur public, "on y réfléchit au sein du gouvernement. C'est une réflexion très active ces jours-ci", a déclaré Muriel Pénicaud.

"On est le pays le plus protecteur d'Europe"

Les personnes au chômage partiel touchent 100% de leur rémunération si elles sont au Smic ou en-dessous, les autres 84%. Pour les employeurs qui peuvent compléter jusqu'à 100%, les 16% supplémentaires qu'ils vont payer "ne seront pas soumis aux charges sociales patronales", a assuré Muriel Pénicaud. "Cela va sauver des millions de personnes qui sinon seraient mises au chômage. On est le pays le plus protecteur d'Europe. En Allemagne, c'est 60%, aux Etats-Unis, il n'y a rien et en une semaine 3 millions de personnes ont perdu leur emploi. Le Royaume-Uni, qui n'avait pas de système de chômage partiel, vient d'annoncer qu'ils vont mettre en place un système", a expliqué la ministre du Travail.

Un fonds de solidarité a été mis en place à destination notamment des travailleurs indépendants, des TPE. Il a ouvert mercredi 1er avril.

Pour les indépendants, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, les 1 500 euros sont automatiques. Il n'y a pas de dossier à justifier, on donne juste son identifiant.Muriel Pénicaudà franceinfo

Un délai supplémentaire sera nécessaire pour ceux qui demandent plus. "Ils peuvent avoir aussi 2 000 euros de plus en avril, s'ils sont menacés de faillite. Là, il faudra quand même un examen du dossier. Mais les 1 500 euros sont automatiques et immédiats. Cette somme sera versée dans les jours qui suivent." Le fonds de solidarité sera accessible "à tous ceux qui ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires."

Qu'en est-il du RSA et des autres allocations? "Tous les minimas sociaux seront "versés le 5 avril. Il y a 7 millions de nos concitoyens qui touchent ces allocations et en ont besoin", a précisé Muriel Pénicaud.