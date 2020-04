Coronavirus : 35 députés LR réclament un retour à un "fonctionnement le plus normal possible" à l'Assemblée

Les parlementaires siègent en "format restreint" depuis le 19 mars en raison de l'épidémie.

Ils réclament de rétablir un fonctionnement quasi normal à l'Assemblée nationale. Trente-cinq députés LR ont adressé un courrier au président de l'institution, Richard Ferrand (LREM), alors que les parlementaires siègent en "format restreint" depuis le 19 mars en raison du confinement lié au coronavirus. L'hémicycle a été l'un des foyers de l'épidémie avec au moins une vingtaine de députés malades du Covid-19.

Pour ces élus de droite, l'examen du nouveau budget rectificatif vendredi s'est tenu "selon une procédure dégradée" ne permettant "ni un examen approfondi des mesures envisagées, ni une délibération conforme aux principes fondamentaux constitutionnels et organiques, exposant le projet de loi à un risque certain d'inconstitutionnalité".

En raison de la crise sanitaire, chacun des huit groupes parlementaires n'était représenté que par son président (ou son représentant) et deux députés dans l'hémicycle.

"L'hémicycle doit être accessible à tout député"

Et les modalités de vote font grincer les dents de certains députés, qui n'ont la possibilité de signaler leurs éventuelles divergences vis-à-vis de leur groupe que pour le vote global des textes, et non sur chaque amendement.

Dans leur courrier, les 35 députés LR demandent "de rétablir dès à présent un fonctionnement sinon parfaitement normal, du moins le moins dégradé possible de l'Assemblée nationale" et jugent que "l'hémicycle doit être accessible à tout député désireux d'intervenir, de soutenir ses amendements et de voter en son âme et conscience".

Ils estiment aussi que "les commissions doivent pouvoir entendre toute personne sans interface technologique altérant la qualité des débats", dans une allusion aux visioconférences qui se tiennent régulièrement.