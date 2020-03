Coronavirus : 283 cas détectés en Outre-mer

Les rues sont désertes. En Guyane, comme en métropole, l’heure est au confinement pour lutter contre le coronavirus. Mardi 24 mars, sur ce territoire, on compte 20 cas, dont cinq guéris, comme Gilles Sax. Le pasteur avait participé au grand rassemblement évangélique de Mulhouse. (Haut-Rhin) du 17 au 24 février. Il est tombé malade juste après, en rentrant chez lui. Il est désormais guéri. "Le premier jour où je suis rentré, je tremblais comme une feuille, et je n’avais pas de thermomètre pour prendre ma température", explique-t-il.

90% des vols en provenance de métropoles annulés

Le pasteur consulte son médecin qui lui diagnostique une déshydratation. Il va mieux après avoir bu beaucoup d’eau, jusqu’à la rechute. "Je n’avais plus de goût, pas d’appétit. Ensuite, j’ai commencé à me sentir essoufflé, avec le nez bouché. C’est quand j’ai appris la contamination que j’ai appelé le Samu", poursuit-il. Gilles Sax est immédiatement hospitalisé. Après plusieurs jours et deux tests négatifs, il est déclaré guéri. En Guyane, pour éviter de nouvelles contaminations venues de métropole, 90% des vols sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

