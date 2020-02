Coronavirus 2019-nCoV : pas de nouveaux malades en Haute-Savoie

Les personnes des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ayant été en contact avec les Britanniques infectés par le coronavirus 2019-nCoV ont été soumises à des tests. Les premiers résultats concernant les enfants sont tombés dimanche 9 février. Ils sont rassurants : "Les résultats sont négatifs sur 21 prélèvements", a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Un confinement de 14 jours a été recommandé à tous.

Pas de panique

Sur les pistes, les premiers vacanciers sont arrivés. Ils ne sont pas très inquiets. "On fait attention un petit peu quand on va dans les grandes surfaces, mais sur les skis ça va", affirme une skieuse. Le maire de la station, qui a pris la situation très au sérieux, a tenu à s'assurer que les touristes sont bien au rendez-vous malgré le coronavirus. "Le plus gros hôtel des Contamines n'a pas eu d'annulation. Il y a eu 7 ou 8 annulations de cours de ski sur 600 réservations", assure Étienne Jacquet. L'état de santé des Britanniques contaminés n'inspire aucune inquiétude.

Le JT

Les autres sujets du JT